Столичная журналистка лишилась более 1 млн рублей

Телефонный мошенник под видом банковского служащего выманил у 23-летней столичной журналистки более 1 млн рублей, пишет Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Корреспондент одного из столичных изданий заявила в полицию, что на ее телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником одного из банков и сообщил о попытке мошенников оформить на имя девушки кредит. Он заявил, что москвичке необходимо завершить процедуру получения займа и перевести средства на якобы страховой счет, чтобы обезопасить свои сбережения.
Девушка в соответствии с инструкциями злоумышленника перевела 1 млн 140 тыс. рублей на продиктованные им реквизиты.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).