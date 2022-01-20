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58 минут назад

Столичная журналистка лишилась более 1 млн рублей

Телефонный мошенник под видом банковского служащего выманил у 23-летней столичной журналистки более 1 млн рублей, пишет Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столичная журналистка лишилась более 1 млн рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Корреспондент одного из столичных изданий заявила в полицию, что на ее телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником одного из банков и сообщил о попытке мошенников оформить на имя девушки кредит. Он заявил, что москвичке необходимо завершить процедуру получения займа и перевести средства на якобы страховой счет, чтобы обезопасить свои сбережения.

Девушка в соответствии с инструкциями злоумышленника перевела 1 млн 140 тыс. рублей на продиктованные им реквизиты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
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