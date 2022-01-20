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28 минут назад

На российском заводе прогремел взрыв

В результате разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области обрушилась часть здания, пострадали три человека. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

На российском заводе прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ЧП произошло в городе Купино.

«Произошла разгерметизация баллона с фреоном при ремонте холодильного оборудования», - пояснил он.

Источник издания отметил, что при взрыве была разрушена часть стены цеха на площади около 15 квадратных метров.

В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла при проведении ремонтных работ на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное». В результате пострадали трое работников, все они госпитализированы.

«Один человек в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ «Купинская ЦРБ». И.о. прокурора Купинского района с целью координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал на место происшествия», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее пять человек пострадали при взрыве кислорода во время ремонта трубы на целлюлозно-бумажном комбинате группы компаний «Илим» в Усть-Илимске Иркутской области.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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