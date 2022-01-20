«22 декабря 2020 года обвиняемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся с места происшествия. Кроме того, в апреле 2021 года фигурант, находясь в селе Цибанобалка Анапы, произвел в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые подошли к нему с целью проверки документов, не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив им ранения», – сообщает Следственный комитет России.