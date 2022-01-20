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24 минуты назад

Задержание «любимого зятя» тиктокерши показали на видео

В Краснодарском крае задержан 44-летний житель Темрюкского района, который обвиняется в совершении убийства, разбойном нападении, а также применении насилия в отношении сотрудников полиции в Анапе. Мужчина прославился в TikTok благодаря ролику, в котором к нему торопилась теща со словами «едет любимый зять, будем пить пиво».

«22 декабря 2020 года обвиняемый проник в домовладение пожилого мужчины, проживавшего в одном из домов в переулке Пионерском станицы Ахтанизовской Темрюкского района, и причинил хозяину дома не менее шести огнестрельных ранений, а также похитил из дома ювелирные украшения, после чего скрылся с места происшествия. Кроме того, в апреле 2021 года фигурант, находясь в селе Цибанобалка Анапы, произвел в сторону сотрудников правоохранительных органов, которые подошли к нему с целью проверки документов, не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив им ранения», – сообщает Следственный комитет России.

Злоумышленник скрылся от правоохранителей, в связи с чем ему заочно было предъявлено обвинение. Мужчина был объявлен в международный розыск, уточняет СК РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,МВД,
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