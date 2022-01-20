В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.87EUR 87.13
Войти в почту
48 минут назад

Суд признал законным приговор Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал законным приговор Навальному
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - прозвучало решение суда.

Отмечается, что сам Навальный в заседании участия не принимал, его интересы представляла защита.

Напомним, уголовное дело о клевете было возбуждено из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко высказался в пользу изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тыс. рублей при максимуме в миллион.

Кроме того, в отношении Навального также возбудили еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор. На какой стадии находится следствие по этому делу в настоящий момент, данных нет.

Происшествия,Игнат Артеменко,Вера Акимова,Алексей Навальный,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители