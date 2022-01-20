Суд признал законным приговор Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - прозвучало решение суда.
Отмечается, что сам Навальный в заседании участия не принимал, его интересы представляла защита.
Напомним, уголовное дело о клевете было возбуждено из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко высказался в пользу изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тыс. рублей при максимуме в миллион.
Кроме того, в отношении Навального также возбудили еще одно уголовное дело, об оскорблении судьи Веры Акимовой, которая выносила приговор. На какой стадии находится следствие по этому делу в настоящий момент, данных нет.