Суд признал законным приговор Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - прозвучало решение суда.

Отмечается, что сам Навальный в заседании участия не принимал, его интересы представляла защита.

Напомним, уголовное дело о клевете было возбуждено из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко высказался в пользу изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в размере 850 тыс. рублей при максимуме в миллион.