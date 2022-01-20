Волна «минирований» прокатилась по школам в РФ

Волна «минирований» прокатилась по школам сразу в нескольких российских городах. Так, из-за сообщений были эвакуированы школы в Челябинске, Тюмени и Барнауле.

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Как сообщает портал 74.ru, 20 января во всех школах Челябинска экстренно отменили занятия в двух сменах «по техническим причинам». По информации источника издания, учреждения «заминировали». Детей и подростков отправили по домам, сотрудники силовых ведомств проверяют информацию.

Как сообщает «Российская газета», аналогичные сообщения поступили и в школы в Тюмени. Детей также отправили домой, а правоохранители должны до конца дня проверить все помещения школ.

Такая же ситуация произошла и в Барнауле. Как сообщает amic.ru со ссылкой на комитет по образованию, учебный процесс во всех школах города остановили — учеников первой смены отправили домой, а вторую смену перевели на дистанционное обучение.