Задержанный покончил с собой в московском СИЗО №3, также известном как «Красная Пресня». Как сообщает «МК» со ссылкой на источник, погибший — 51-летний мужчина, которого подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что ранее главврача больницы при следственном изоляторе «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали по подозрению в получении взятки в Москве. Известно, что Кравченко сейчас находится в одном из ИВС Москвы.
Незадолго до этого заключенные московских СИЗО пожаловались на тюремную больницу. Так, в ОНК Москвы заявили, что врач Юлиана Иванова, арестованная по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, была выписана из тюремной больницы при СИЗО «Матросская Тишина», не получив необходимой помощи.