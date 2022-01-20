Задержанный покончил с собой в московском СИЗО №3, также известном как «Красная Пресня». Как сообщает «МК» со ссылкой на источник, погибший — 51-летний мужчина, которого подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что ранее главврача больницы при следственном изоляторе «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали по подозрению в получении взятки в Москве. Известно, что Кравченко сейчас находится в одном из ИВС Москвы.