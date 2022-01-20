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1 час назад

Задержанный покончил с собой в московском СИЗО

Задержанный покончил с собой в московском СИЗО №3, также известном как «Красная Пресня». Как сообщает «МК» со ссылкой на источник, погибший — 51-летний мужчина, которого подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержанный покончил с собой в московском СИЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что ранее главврача больницы при следственном изоляторе «Матросская тишина» Александра Кравченко задержали по подозрению в получении взятки в Москве. Известно, что Кравченко сейчас находится в одном из ИВС Москвы.

Двое заключенных покончили с собой в московском СИЗО

Незадолго до этого заключенные московских СИЗО пожаловались на тюремную больницу. Так, в ОНК Москвы заявили, что врач Юлиана Иванова, арестованная по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, была выписана из тюремной больницы при СИЗО «Матросская Тишина», не получив необходимой помощи.

Происшествия,Александр Кравченко,ФСИН,
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