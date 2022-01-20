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27 минут назад

Раскрыты предполагаемые убийцы российских журналистов в ЦАР

Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что, по предварительным данным, убитые в этой стране российские журналисты стали жертвами боевиков незаконного вооруженного формирования 3R. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыты подробности убийства журналистов в ЦАР
Фото: ReutersReuters

По словам Бикантова, перед нападением журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», - заявил дипломат.

С 2012 года в ЦАР идет гражданская война. Посол отметил, что в декабре 2020 года 3R и другие группировки напала на столицу ЦАР Банги, их жертвами стало множество мирных жителей. Посол подчеркнул, что армия ЦАР смогла выдавить боевиков за границы страны в начале 2021 года.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Журналисты собирались снимать в республике фильм о «Частной военной компании (ЧВК) Вагнера».

Сообщалось, что на них напали из засады на трассе неподалеку от города Сибю. Одной из возможных причин нападения называли ограбление.

Происшествия,Александр Бикантов,Кирилл Радченко,Александр Расторгуев,Орхан Джемаль,
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