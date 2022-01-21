Замглавы Воскресенска задержали за получение взятки

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа. "В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - сказала Врадий, отметив, что планируется просить об аресте фигуранта.