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12 минут назад

Церемонию прощания с с журналистом Михаилом Зеленским показали на видео

Церемония прощания с журналистом и телеведущим Михаилом Зеленским, который скончался от сердечного приступа на 47-м году жизни, прошла в Москве в среду.

Гражданская панихида состоялась в ритуальном зале похоронного дома "Троекурово". Проститься с журналистом пришли коллеги, родственники и поклонники его творчества.

"У него была потрясающая мальчишеская улыбка. И в этой улыбке была энергетика счастливого человека. Этой энергетикой он мог поделиться со всеми окружающими. … Она уникальная, неповторимая. [Это] то, что, в общем-то, остается после каждого человека", - сказал коллега Зеленского Николай Жидков.

Журналист скончался в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминикане в ночь с 11 на 12 января. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

После окончания Московского института работников телевидения и радиовещания и журфака МГУ с 1997 года журналист стал ведущим на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ-Центр".

Позже Зеленский работал в эфире "России-24" и "России-1". Последние годы на "России-Культура" журналист вел программы "Билет в Большой" и "Новости культуры". Кроме того, в 2015 году Михаил Зеленский стал автором документального фильма "Валаам. Остров спасения".

Также телеведущий являлся преподавателем Высшей школы телевидения "Останкино".

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