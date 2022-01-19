В московском ТЦ произошла массовая драка мигрантов

Посетители торгового центра «Авиапарк» в Москве засняли массовую драку возле парковки. Как сообщает радио «Говорит Москва», конфликт произошел между приезжими 18 января.

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На кадрах видно, что драка началась с двоих мужчин, которые дрались на полу, после чего в конфликт вступили и остальные, которые до этого момента лишь наблюдали. Со стороны толпы были слышны крики и ругань.

По предварительной информации, в результате потасовки никто не пострадал. В администрации торгового центра пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ранее семья с 14-летним ребенком без прививочных сертификатов устроила драку с охранником торгового центра «Охта-Молл» в Санкт-Петербурге.

Сначала охранник напомнил посетителям о действующих ограничениях, а после сказал, что готов пустить в магазин подростка, а вот маме и папе без QR-кода никак не пройти в бутик. В результате сам мальчик якобы подошел к охраннику и обматерил его.