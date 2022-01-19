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47 минут назад

Раскрыто заказное убийство российского бизнесмена 12-летней давности

В Ленинградской области раскрыли убийство бизнесмена, совершенное 12 лет назад. Подробности дела сообщает «Фонтанка.ру».

Раскрыто заказное убийство бизнесмена 12-летней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 50-летнего предпринимателя нашли в канаве у проселочной дороги, соединяющей деревни Капорское и Иннолово, в 2010 году. Эксперты установили, что мужчину задушили. Тогда дело так и не удалось раскрыть. Вновь к работе над материалами удалось вернуться в 2021 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет.

Следователи установили, что у супруги погибшего на момент совершения преступления был любовник. Когда официальный муж стал мешать паре, его решили устранить. Роль киллера за 300 тысяч рублей согласился взять на себя знакомый возлюбленных из деревни под Санкт-Петербургом.

Сына российского судьи обвинили в заказном убийстве своего водителя

Жертве его представили как мастера по ремонту. За месяц знакомства киллеру удалось втереться в доверие к бизнесмену. Однажды после работы он пригласил предпринимателя к себе в гараж и задушил удавкой. Тело он вывез в автомобиле жены и сбросил в канаву.

Из всех фигурантов дела выжить удалось только исполнителю убийства. 18 января его задержали на двое суток. Оба заказчика преступления уже скончались.

Происшествия,Фонтанка.Ру,
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