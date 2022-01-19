В России задержали обматерившую пенсионерку кондуктора-мигрантку

В Екатеринбурге задержали жительницу Средней Азии, которая кричала в автобусе «это мой город» и «ненавижу вас», а после подняла руку на пенсионерку. Как сообщает Readovka, женщина — жительница Средрей Азии, которая работала кондуктором и находилась на территории России без разрешения.

Фото: ТАСС ТАСС

17 января женщина назвала пенсионерку «дочерью собаки» и заявила, что это ее город. Причина конфликта доподлинно неизвестна, а водитель автобуса не остановил свою сотрудницу.

Отмечается, что в полиции Екатеринбурга должны рассмотреть вопрос о ее депортации на родину.

Напомним, что накануне в Москве дагестанец устроил конфликт из-за того, что водитель отказался останавливаться в неположенном месте. В результате завязалась словесная перепалка, а после за шофера вступились пассажиры.