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38 минут назад

Пассажирка сняла на видео удар молнии в самолет

В Сочи в самолет попала молния. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое пассажиркой воздушного судна видео.

По утверждению автора ролика, лайнер следовал из Сочи в Самару, и при взлете в него попал электрический разряд.

«Мы только начали взлетать, попали в тучу. Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка, что-то странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели», – рассказала источнику очевидица.

Происшествия,Видео,
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