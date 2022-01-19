В Сочи в самолет попала молния. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое пассажиркой воздушного судна видео.
По утверждению автора ролика, лайнер следовал из Сочи в Самару, и при взлете в него попал электрический разряд.
«Мы только начали взлетать, попали в тучу. Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка, что-то странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели», – рассказала источнику очевидица.