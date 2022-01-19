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53 минуты назад

СК России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Следственный комитет России проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

СК начал проверку по факту хищения золота скифов
Фото: ТАССТАСС

«Следственным комитетом (России. — RT) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — цитирует Молохова ТАСС.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру России к судебному процессу о коллекции скифского золота.

Происшествия,Александр Шульгин,Сергей Аксенов,Владимир Путин,ОЗХО,Генпрокуратура РФ,СКР,ИТАР-ТАСС,
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