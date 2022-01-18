Слон перевернул внедорожник с туристами и попал на видео

Разъяренный слон в национальном парке Водно-болотный район Исимангалисо в провинции Квазулу-Наталь, ЮАР , напал на внедорожник с туристами во время сафари и перевернул его. Происшествие попало на видео, на которое обратило внимание издание New York Post.

Инцидент произошел, когда слон внезапно погнался за машиной с семьей из четырех человек, в числе которых было двое детей. Люди ехали через национальный парк. Другие автомобилисты сняли произошедшее на видео. На записи длительностью в 21 секунду слон атакует белый внедорожник Ford.