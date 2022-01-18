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25 минут назад

Полицейского с 22 квартирами отпустили из-под стражи

Экс-замначальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, обвиняемого в попытке дать взятку коллеге, отпустили из-под стражи, сообщила пресс-служба Ленинского райсуда.

Полицейского с 22 квартирами отпустили из-под стражи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Качкина И.Н. и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возложил на Качкина И.Н. обязанность самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд», - говорится в сообщении суда.

Как пишет РИА Новости, суд арестовал Качкина и июле 2021 года. По версии следствия, полицейский пытался дать взятку коллеге в размере 30 тысяч рублей, чтобы знакомый смог получить права. Коллега деньги не взял. На допросе Качкин во всем признался. В августе 2021 года его уволили из полиции. В ноябре стало известно еще о двух попытках дать взятку.

Также еще в феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у Качкина 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Кроме того, выяснилось, что родители полицейского владеют 31 объектом недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. В надзорном ведомстве считают, что доходы родителей Качкина не позволяют делать такие покупки. Дело рассматривается в Советском районном суде Воронежа, производство по нему приостановлено.

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