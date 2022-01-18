Рейс Emirates совершил экстренную посадку в Пулково

"Самолет авиакомпании Emirates Boeing 777-300, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, в связи с внештатной ситуацией произвел посадку на запасном аэродроме в Пулково. Посадка благополучна. Пассажиры высажены штатно без открытия аварийных выходов. В ближайшее время за пассажирами прибудет запасной борт авиакомпании из Дубая", - сказал собеседник агентства.