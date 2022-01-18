В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
1 час назад

Рейс Emirates совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково

Самолет дубайской авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Дубая в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Пулково. Сейчас компания планирует направить запасной борт в питерский аэропорт для вывоза пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Рейс Emirates совершил экстренную посадку в Пулково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самолет авиакомпании Emirates Boeing 777-300, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, в связи с внештатной ситуацией произвел посадку на запасном аэродроме в Пулково. Посадка благополучна. Пассажиры высажены штатно без открытия аварийных выходов. В ближайшее время за пассажирами прибудет запасной борт авиакомпании из Дубая", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пулково отметили, что пострадавших нет.

"Самолет благополучно сел. Причина посадки - техническая неисправность. Пострадавших нет", - сообщили ТАСС в аэропорту.

Происшествия,Emirates,Boeing,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители