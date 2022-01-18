Москвичка поплатилась за потраченные из найденного кошелька деньги

Суд оштрафовал москвичку на 25 тысяч рублей за то, что она потратила деньги из найденного на улице кошелька, сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Женщина нашла у подъезда дома кошелек, где лежали деньги и документы. Деньги она потратила, а кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.

Суды первой и апелляционной инстанций признали ее виновной в краже и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Еще 40 тысяч рублей женщина должна будет выплатить владельцу потерянного кошелька в счет возмещения материального ущерба.

Москвичка не согласилась с решением судов и подала кассационную жалобу. В ней она просила оправдать ее, так как считает, что найденный на улице кошелек является находкой, и красть эти деньги она не собиралась. Однако суд не согласился с ее позицией.