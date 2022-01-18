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22 минуты назад

Москвичка поплатилась за потраченные из найденного кошелька деньги

Суд оштрафовал москвичку на 25 тысяч рублей за то, что она потратила деньги из найденного на улице кошелька, сообщили во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Москвичка поплатилась за потраченные из найденного кошелька деньги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина нашла у подъезда дома кошелек, где лежали деньги и документы. Деньги она потратила, а кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.

Суды первой и апелляционной инстанций признали ее виновной в краже и оштрафовали на 25 тысяч рублей. Еще 40 тысяч рублей женщина должна будет выплатить владельцу потерянного кошелька в счет возмещения материального ущерба.

Москвичка не согласилась с решением судов и подала кассационную жалобу. В ней она просила оправдать ее, так как считает, что найденный на улице кошелек является находкой, и красть эти деньги она не собиралась. Однако суд не согласился с ее позицией.

«Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ (она) не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», - говорится в сообщении суда.

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