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49 минут назад

С Софийского собора в Киеве упал крест

В Киеве трехметровый крест сдуло ветром с купола Софийского собора. Последний раз кресты реставрировали перед Олимпиадой-80, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

С Софийского собора в Киеве сдуло крест
Фото: кадр видеокадр видео

Отмечается, что крест упал ночью, никто не пострадал.

Как рассказал заместитель гендиректора Национального заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, такая конструкция может стоять вечно, если провести реставрацию по технологии. По его словам, реставраторы ошиблись и обернули основу крестов, состоящую из черного металла, медью.

«Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы... Эти металлы между собой сработали и друг друга съели», – пояснил Кириленко.

По данным СМИ, в настоящий момент эксперты осматривают купола собора для обнаружения крестов, которые могут представлять опасность для людей. Новые кресты планируют установить уже летом, когда можно будет проводить реставрацию.

Ранее Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний выступил за перенос Рождества на Украине на 25 декабря. По его словам, переход должен пройти не сразу, поскольку украинцев неназванные люди «пытаются делить и по языку, и по религии». При этом нужно, как отметил священнослужитель, «проводить просветительскую работу».

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Происшествия,Вадим Кириленко,РПЦ,РИА Новости,
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