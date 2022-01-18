Загоревшийся микроавтобус в Петербурге сняли на видео

В Петербурге днем во вторник произошло дорожно-транспортное происшествие в Московском районе. Там, на пересечении двух улиц – Кубинской и Кузнецовской – загорелся микроавтобус. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, отметив, что ДТП произошло около 15:50.
«На Кубинской и Кузнецовской – перед Благодатной – загорелся микроавтобус. Пожарные уже тушат», – написали очевидцы и опубликовали видео с места происшествия.
На кадрах видно, как дымится микроавтобус. Его проливают пеной спасатели, прибывшие на место. Движение из-за аварии на проезжей части не затруднено. Информация о пострадавших не поступала.