В Екатеринбурге кондуктор автобуса, следовавшего по маршруту № 42, обматерила на ломаном русском пенсионерку. Об этом сообщает портал E1.RU, в распоряжении которого оказалось видео конфликта в салоне общественного транспорта.
Скандал разгорелся после того, как пожилая женщина пожаловалась на скользкий порог в автобусе. В ответ на это сотрудница городского транспорта разразилась тирадой, оскорбив пассажирку, назвав ее «дочерью собаки» и «шлюхой».
«Ненавижу я вас всех. Меня тоже привезли, не оставили в покое. Я надоела от вас. Везде проблемы», – заявила в итоге на весь салон кондуктор.