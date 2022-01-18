Кондуктор-мигрантка обругала российскую пенсионерку

В Екатеринбурге кондуктор устроила скандал и оскорбила пенсионерку из-за жалобы на скользкий порог автобуса. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на одного из пассажиров этого рейса.

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Инцидент произошел вечером 17 января. Его сняли на видео пассажиры.

«Я сидел в наушниках, слышу - крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. Водитель кондуктора не остановил. В итоге всполошился весь автобус. Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город. С фразами вроде «Ты дочь собаки, шлюха!» - заявил собеседник издания.

По его словам, когда пенсионерка начала проклинать кондуктора в ответ, та занесла над ней руку и заявила, что «всех ненавидит».

«Ненавижу я вас всех. Меня тоже привезли [сюда], не оставили в покое», - заявила она.

Собеседник Е1.RU отметил, что пенсионерка вряд ли могла «чем-то так насолить» кондуктору.

«Единственное, что она сказала, что порог автобуса в наледи и она чуть не упала. Попросила почистить», - заключил он.

Ранее в Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки.