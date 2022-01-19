В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
1 час назад

Российский школьник умер во время урока физкультуры

В Копейске Челябинской области в школе №7 девятиклассник умер во время урока физкультуры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в городской мэрии.

Школьник умер во время урока физкультуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства пояснил, что российскому подростку внезапно стало плохо. Медики и учителя на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и ФСБ, добавил представитель мэрии. Истинные причины смерти школьника выясняются. Власти держат ситуацию на контроле.

Ранее ученик четвертого класса умер на школьной площадке в Королеве. Отмечается, что во время дополнительного занятия по футболу 11-летнему школьнику стало плохо, он упал и потерял сознание. По предварительным данным, мальчик не имел противопоказаний к занятиям спортом.

Происшествия,ФСБ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители