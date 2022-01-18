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1 час назад

Сына московской судьи обвинили в организации убийств

Сына судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат 20-летнего Николая Кондрата обвиняют в организации четырех убийств. Молодого человека ожидает суд, пишет Telegram-канал «112».

Сына московской судьи обвинили в организации убийств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что первой жертвой стал Кирилл Игитханян, который работал личным водителем Кондрата. Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было найдено в Подмосковье год назад. Три других убийства удалось предотвратить, задержав исполнителя преступлений.

Ранее 9 декабря стало известно, что суд отправил исполнителя заказного убийства Никиту Мацнева на 8,6 лет в колонию строгого режима. Отмечалось, что он заключил досудебное соглашение со следствием, а потому дело рассматривалось в особом порядке.

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Напомним, 24 ноября 2021 года Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Позднее председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков направил в городскую Квалификационную коллегию судей представление о приостановлении полномочий судьи Елены Кондрат.

Происшествия,Николай Новиков,Александр Бастрыкин,ФСИН,СКР,
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