В Хабаровске из-за ложного минирования эвакуировали все городские школы. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры. Запись опубликована в его официальном Telegram-канале.
Уведомление с адресами «заминированных» учебных заведений пришло чиновникам городской администрации по электронной почте. По предварительным данным, из школ всего эвакуировали 47 608 детей и 3 297 сотрудников.
Как уточняет канал, аналогичная ситуация произошла Биробиджане (ЕАО), где приступили к эвакуации учащихся из школ после поступившего на электронную почту письма.