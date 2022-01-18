В Хабаровске из-за ложного минирования эвакуировали все городские школы. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры. Запись опубликована в его официальном Telegram-канале.

Уведомление с адресами «заминированных» учебных заведений пришло чиновникам городской администрации по электронной почте. По предварительным данным, из школ всего эвакуировали 47 608 детей и 3 297 сотрудников.