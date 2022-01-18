В московской квартире обнаружили тело женщины

В одной из московских квартир полицейские обнаружили тело женщины с искусанным лицом. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Установлено, что россиянка погибла двое суток назад. 16 января был задержан сын женщины. На допросе он признался, что поссорился с матерью, избил ее и бросил умирать в квартире с голодной собакой.

Ранее сообщалось, что москвичка после ссоры убила мать своего сожителя. На теле жертвы было множество ножевых ранений, кроме того имелись травмы на груди и голове. Сыщики выяснили, что пожилая женщина проживала вместе с сыном и его сожительницей, которая после ссоры с пенсионеркой убила ее. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.