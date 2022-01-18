Друг Градского рассказал об украденных у Коташенко миллионах

Друг скончавшегося российского музыканта Александра Градского, журналист Андрей Караулов, рассказал о войне наследников из-за имущества музыканта, об этом он заявил в своем YouTube-канале.

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По его словам, артист хранил в сейфе 100 миллионов рублей, из-за которых и началась борьба. Средства достались вдове Градского, которая спрятала деньги под кровать, откуда их похитили злоумышленники.

«Когда Саша Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон», — заявил Караулов.

По его словам, вдова Марина Коташенко не могла подстроить ограбление, так как преступление обернулось бы для нее тяжкими последствиями. По словам друга певца, из этих денег половину она должна отдать детям Градского от предыдущего брака — сыну Даниилу и дочери Марии.

Караулов считает, что война за наследство только начинается.

«За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы», — объяснил журналист.

По его словам, ему известны имена грабителей, но называть их он не стал.