Друг Градского рассказал об украденных у Коташенко миллионах

Журналист Андрей Караулов, друг покойного Александра Градского, рассказал о войне наследников из-за наследства музыканта, а также заявил, что в курсе, кто стоит за ограблением вдовы артиста Марины Коташенко.

Фото: youtube.com youtube.com

Караулов сообщил, что Градский хранил у себя в сейфе 100 миллионов рублей, за которые позже началась борьба. В результате такая большая сумма досталась вдове певца. Деньги она, как известно, спрятала у себя под кроватью, откуда их 16 января похитили преступники.

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— В пятницу, когда Саша Градский еще был жив, его сейф был предметом особенного интереса со всех сторон. Кто-то несся, кто успеет первым, к этому сейфу. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе. Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет хранить их дома. Я знал, что хорошим это не закончится, предупреждал Марину еще месяц назад. Но я предполагал, что события будут развиваться иначе: кто-то из родственников напишет заявление, мол, деньги Градского пропали. И тогда Марине придется отвечать перед законом, — рассказал журналист на своем YouTube-канале.

Друг музыканта назвал последним делом подозревать вдову артиста в инсценировке преступления. По его словам, такое ограбление обернется для нее тяжелыми последствиями. Половину из этих 100 миллионов она должна отдать взрослым детям Градского от предыдущего брака — сыну Даниилу и дочери Марии. Караулов назвал случившееся только началом и предрек, что вдову оставят без всего.

— Адвокаты скажут: мол, после смерти Градского деньги перешли жене на ответственное хранение, а она не сохранила. Получается, у других наследников упущенная выгода на 50 миллионов. И как после этого можно думать, что вдова сама устроила налет? Нет, это Марина себя на 50 «лимонов» наказала. За вчерашней историей стоит опытный человек. Вдову разденут, точнее, уже радели. Деньги-то не ее были. И она не сможет доказать, что заработала хотя бы миллион из этой суммы, — заявил журналист.

Он добавил, что знает, кто ограбил Коташенко, но называть их имена не желает. Караулов обратился к руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять уголовное дело под личный контроль.

Эксперт допустил вероятность допроса вдовы Градского на детекторе лжи. Адвокат Станислав Рыбчинский не исключил и того, что к делу могут быть причастны люди из окружения вдовы Градского. Преступление является беспрецедентным по объему похищенных средств, отметил он.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.