Сторонники Порошенко подрались с автомобилистами в аэропорту. Видео

В международном аэропорту Киева сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко подрались с автомобилистами. Конфликты между водителями и последователями политика попали на видео. Первый ролик показал Telegram-канал PavlovskyNews .

Несколько мужчин в камуфляжной форме, которых назвали сторонниками Порошенко, перегородили дорогу потоку машин. Они проигнорировали крики девушки из ближнего к ним автомобиля с требованием освободить дорогу для проезда. Прогнать их удалось только прибывшим сотрудникам полиции.