Российский сухогруз из-за шторма задержался в гавани Батуми. Видео

Российский сухогруз СГВ-Флот из порта приписки Санкт-Петербург из-за шторма не смог покинуть территориальные воды Грузии, оставшись в гавани Батуми. Об этом в Агентстве морского транспорта Минэкономики страны сообщили в воскресенье.

На видео судно качается на штормовых волнах недалеко от земли в то время, как на берегу работают сотрудники экстренных служб.