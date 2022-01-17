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59 минут назад

Российский сухогруз из-за шторма задержался в гавани Батуми. Видео

Российский сухогруз СГВ-Флот из порта приписки Санкт-Петербург из-за шторма не смог покинуть территориальные воды Грузии, оставшись в гавани Батуми. Об этом в Агентстве морского транспорта Минэкономики страны сообщили в воскресенье.

На видео судно качается на штормовых волнах недалеко от земли в то время, как на берегу работают сотрудники экстренных служб.

По данным грузинского ведомства, во время шторма в ночь на пятницу судно потеряло возможность маневрировать, ранее получив предупреждение об ожидаемом резком ухудшении погоды.

Происшествия,Видео,
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