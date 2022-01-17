Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко заподозрили в инсценировке ограбления, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press Анатолий Ломохов/Global Look Press

Полицейские считают, что ограбление могло быть подстроено, чтобы не делить деньги между наследниками. Сейчас их пятеро, включая Марину Коташенко, заключившую с Градским брак незадолго до его смерти.

Следствие обратило внимание на то, что похищенные 100 млн руб. лежали дома в виде наличных и, хотя преступники долго грузили их, все это время Коташенко никому не сообщала о происходящем. В полицию она обратилась спустя несколько часов после ограбления, проведя консультацию с адвокатом.

Известно, что показания Коташенко и ее прислуги об ограблении сходятся не во всем.

Коташенко и Градский прожили вместе 17 лет, в отношениях родилось двое детей.

Известно, что, спровоцировав ДТП, грабители вместе с Коташенко приехали к ней в дом. Ранее была выдвинута версия, что женщина не сразу обратилась в полицию из-за угроз грабителей.