Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП России. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря районного суда Зульфию Гуринчук.

Отмечается, что административный протокол был составлен Роскомнадзором за повторный отказ удалить запрещённый контент.

24 декабря 2021 года Таганский районный суд Москвы наложил на американскую компанию Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.