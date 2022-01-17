На Университетском проспекте в Москве водитель сбил женщину с 11-летней девочкой на пешеходном переходе. Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах видно, как автомобиль совершает наезд на пересекающих проезжую часть пешеходов.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника. У ребенка был диагностирован ушиб грудной клетки. Водитель оправдался тем, что не знал о наличии пешеходного перехода в этом месте.