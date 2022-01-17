Раскрыты подробности дела задержанного генерала ВКС

Бывший начальник радиотехнических войск воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан не признает своей вины в получении взятки в пять миллионов рублей, которую, по данным военной контрразведки, ему передало руководство Федерального научно-производственного центра «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, осенью 2021 года генерал потребовал от гендиректора НИИ Григория Егорочкина и главного конструктора Александра Бомштейна вознаграждение за покровительство, в том числе при приемке на вооружение радиотехническими войсками опытно-конструкторской разработки «Мерцание». В частности, Кобан обещал договориться о переносе сроков выполнения третьего этапа соответствующего госконтракта.

17 ноября 2021 года генерал получил деньги в своем служебном кабинете в здании главного командования ВКС Вооруженных сил России на улице Знаменка в Москве и положил их в сейф. Оттуда их и изъяли сотрудники ФСБ, после того, как руководители НИИ были задержаны после дачи взятки. Они дали показания о вымогательстве Кобана и стали свидетелями обвинения. 20 ноября 2021 года суд арестовал генерала, но с тех пор он не изменил своей позиции и отрицает причастность к коррупции.

После возбуждения уголовного дела Егорочкин, руководивший НИИ 10 лет, был уволен. Институт занимается созданием радиолокационных систем, способных обнаруживать аэродинамические и баллистические объекты в воздухе, на суше и на море, в том числе самолеты-невидимки.