Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко было совершено по наводке. Как сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники, по предварительному выводу правоохранителей, к нему причастен кто-то из прислуги.

Артист хранил всю наличность в квартире в Козицком переулке, при этом он любил рассказывать об этом. Причем деньги лежали не в сейфе, а в буфете, и композитор даже смеялся, что они уже не влезают и буквально вываливаются из него.

«Все деньги в сейф складывают, а я — в буфет. Он уже не закрывается, а мне все несут и несут», — говорил он.

После смерти Градского Коташенко не впускала никого в его квартиру. По нашим данным, она самостоятельно перевезла наличность в загородный дом. Но об этом были осведомлены работники, его обслуживающие.