Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко было совершено по наводке. Как сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники, по предварительному выводу правоохранителей, к нему причастен кто-то из прислуги.
Артист хранил всю наличность в квартире в Козицком переулке, при этом он любил рассказывать об этом. Причем деньги лежали не в сейфе, а в буфете, и композитор даже смеялся, что они уже не влезают и буквально вываливаются из него.
«Все деньги в сейф складывают, а я — в буфет. Он уже не закрывается, а мне все несут и несут», — говорил он.
После смерти Градского Коташенко не впускала никого в его квартиру. По нашим данным, она самостоятельно перевезла наличность в загородный дом. Но об этом были осведомлены работники, его обслуживающие.
Напомним, что 16 января трое преступников инсценировали ДТП с машиной вдовы музыканта, после чего заставили ее отвезти их в особняк, где похитили 100 млн рублей. Позднее появились предположения о возможной инсценировке преступления, однако полиция возбудила дело по статье УК РФ «Разбой».