По факту нападения на вдову Градского возбудили уголовное дело

Трое вооруженных мужчин похитили у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко 100 миллионов рублей и скрылись в неизвестном направлении на белом Mercedes со станции «Апрелевка». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК.

По информации издания, преступники какое-то время следили за женщиной, а потом организовали подставное ДТП. Марина Коташенко врезалась в чужой автомобиль и остановилась. Из поврежденной машины выскочили трое мужчин с оружием и угрозами заставили женщину поехать домой, в элитный поселок. Там они вынудили ее отдать им все ценности, которые были в особняке. После преступники заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что перед тем, как поехать к ней в дом, преступники велели Коташенко попросить всю прислугу уйти.

Следователи завели уголовное дело по факту разбоя в особо крупном размере. Преступникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура.