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18 минут назад

По факту нападения на вдову Градского возбудили уголовное дело

Трое вооруженных мужчин похитили у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко 100 миллионов рублей и скрылись в неизвестном направлении на белом Mercedes со станции «Апрелевка». По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК.

По факту нападения на вдову Градского возбудили уголовное дело
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, преступники какое-то время следили за женщиной, а потом организовали подставное ДТП. Марина Коташенко врезалась в чужой автомобиль и остановилась. Из поврежденной машины выскочили трое мужчин с оружием и угрозами заставили женщину поехать домой, в элитный поселок. Там они вынудили ее отдать им все ценности, которые были в особняке. После преступники заставили Коташенко довезти их до Апрелевки, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что перед тем, как поехать к ней в дом, преступники велели Коташенко попросить всю прислугу уйти.

Следователи завели уголовное дело по факту разбоя в особо крупном размере. Преступникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Расследование контролирует прокуратура.

На Марину Коташенко напали вечером 16 января. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Неизвестные угрожали женщине «предметом похожим на оружие».

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,Генпрокуратура РФ,
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