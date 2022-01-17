Сын Градского прокомментировал нападение на Коташенко

Вооруженное нападение на вдову Градского произошло 16 января. Неизвестные мужчины похитили у Коташенко 100 миллионов рублей. Даниил Градский пока не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, пишет Пятый канал.
«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — сообщил сын покойного музыканта.
По предварительной версии, злоумышленники намеренно сымитировали ДТП. Они могли выследить Марину Коташенко. Вдова Градского вместе с бандитами вернулась в свой дом в Наро-Фоминском районе. Сейчас правоохранители ищут нападавших.