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26 минут назад

Сын Градского понадеялся на благополучный исход истории после нападения на Коташенко

Вооруженное нападение на вдову Градского произошло 16 января. Неизвестные мужчины похитили у Коташенко 100 миллионов рублей. Даниил Градский пока не может подтвердить или опровергнуть эту информацию, пишет Пятый канал.

Сын Градского прокомментировал нападение на Коташенко
Фото: youtube.comyoutube.com

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — сообщил сын покойного музыканта.

По предварительной версии, злоумышленники намеренно сымитировали ДТП. Они могли выследить Марину Коташенко. Вдова Градского вместе с бандитами вернулась в свой дом в Наро-Фоминском районе. Сейчас правоохранители ищут нападавших.

Происшествия,Марина Коташенко,
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