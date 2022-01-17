Сын Градского прокомментировал нападение на Коташенко

«Я, к сожалению, не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, я сам в шоке от того, что вы говорите, я сам это только что услышал от вас. Я могу сказать только то. Что это все ужасно, надеюсь, все здоровы», — сообщил сын покойного музыканта.