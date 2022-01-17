Напавшие на вдову Градского скрылись на белом Mercedes

Трое вооруженных мужчин, похитивших 100 миллионов рублей у вдовы народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко, скрылись на белом Mercedes со станции «Апрелевка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас полиция разыскивает нападавших.

По данным канала, преступники подстроили ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево. Перед тем, как поехать к ней домой, они сказали ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. В доме была прислуга.

16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.