В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
42 минуты назад

Московский СК: задержан дагестанец, оскорбивший русских

В Калужской области задержали мужчину, который оскорблял русских в автобусе. Об этом сообщили в московском Следственном комитете (СК).

Пообещавший «избивать» русских дагестанец задержан в Москве
Фото: URA.RUURA.RU

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москва личность и местонахождение фигуранта установлены на территории Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — говорится в сообщении СК.

Сотрудники столичного главка МВД РФ добавили, что в ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел для проведения соответствующих проверок. Сообщается, что уже назначены судебные экспертизы.

Накануне в соцсетях стало распространяться видео, в котором молодой человек ругается с пассажирами автобуса в Москве. Он назвал русских свиньями и пообещал «избить их, когда придет время». Глава Дагестана Сергей Меликов бурно отреагировал на такое поведение уроженца страны. Меликов считает, что мужчина должен принести оскорбления не только перед теми, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам. На молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание межнациональной розни.

Происшествия,Сергей Меликов,СКР,МВД,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители