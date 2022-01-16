Сторонники теннисиста Новака Джоковича устроили акцию протеста после того, как федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского спортсмена о повторном аннулировании его визы и депортации.

На видео, снятом в воскресенье, протестующие около здания суда смотрят трансляцию судебного слушания, а затем скандируют лозунги в поддержу теннисиста.

Согласно судебному постановлению, Джокович обязан покинуть Австралию в ближайшее время. В соответствии с законодательством страны, теннисист не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы в течение трех лет.

Сербский спортсмен заявил о своем разочаровании в связи с вердиктом, при этом добавив, что уважает вынесенное решение и будет сотрудничать с властями в связи с отъездом из страны. По данным пресс-службы международного теннисного турнира Australian Open, место Джоковича займет итальянский теннисист Сальваторе Карузо, который занимает 150 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).