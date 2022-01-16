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13 минут назад

Сторонники Джоковича протестуют после решения о его депортации. Видео

Сторонники теннисиста Новака Джоковича устроили акцию протеста после того, как федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского спортсмена о повторном аннулировании его визы и депортации.

На видео, снятом в воскресенье, протестующие около здания суда смотрят трансляцию судебного слушания, а затем скандируют лозунги в поддержу теннисиста.

Согласно судебному постановлению, Джокович обязан покинуть Австралию в ближайшее время. В соответствии с законодательством страны, теннисист не сможет обращаться с просьбой о выдаче австралийской визы в течение трех лет.

Лидер Сербии назвал решение Австралии по Джоковичу «унижением»

Сербский спортсмен заявил о своем разочаровании в связи с вердиктом, при этом добавив, что уважает вынесенное решение и будет сотрудничать с властями в связи с отъездом из страны. По данным пресс-службы международного теннисного турнира Australian Open, место Джоковича займет итальянский теннисист Сальваторе Карузо, который занимает 150 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первая ракетка мира Новак Джокович, прибывший на чемпионат мира по теннису в Австралии, был задержан в аэропорту Мельбурна в среду, пятого января, когда не смог предъявить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.

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