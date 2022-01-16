Захваченных в техасской синагоге заложников освободили

Губернатор Техаса Грэг Эбботт заявил, что все заложники, которые были захвачены в синагоге в американском городе Колливилль вооруженным мужчиной, были освобождены. Об этом губернатор написал в своем Twitter-аккаунте.

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Эббот также рассказал, что никто из заложников не пострадал.

До этого сообщалось, что в результате переговоров с сотрудниками правоохранительных органов преступник отпустил одного человека.