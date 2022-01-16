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26 минут назад

Всех захваченных в техасской синагоге заложников освободили

Губернатор Техаса Грэг Эбботт заявил, что все заложники, которые были захвачены в синагоге в американском городе Колливилль вооруженным мужчиной, были освобождены. Об этом губернатор написал в своем Twitter-аккаунте.

Захваченных в техасской синагоге заложников освободили
Фото: ReutersReuters

Эббот также рассказал, что никто из заложников не пострадал.

До этого сообщалось, что в результате переговоров с сотрудниками правоохранительных органов преступник отпустил одного человека.

Мужчина с оружием ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина, 15 января. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников, он продолжит получать обновления о происходящем.

Происшествия,Джозеф Байден,МВД,
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