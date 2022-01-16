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12 минут назад

Сестра напавшего на синагогу в Техасе отбывает 86-летний тюремный срок

Сотрудник ФБР продолжает вести переговоры с вооруженным мужчиной, который 15 января захватил заложников в синагоге в районе Даллас-Форт-Уэрт в Техасе, сообщает «Российская газета».

Раскрыты подробности нападения на синагогу в Техасе
Фото: РамблерРамблер

По словам представителя правоохранительных органов, как минимум четыре человека, включая раввина, захвачены в конгрегации Бет Исраэль в Колливилле. Подозреваемый может требовать освободить Аафию Сиддики, отбывающую срок в 86 лет в исправительном учреждении Техаса.

По предварительным данным, она является сестрой злоумышленника. Женщину осудили в 2010 году по семи пунктам обвинений, включая покушение на убийство и вооруженное нападение на американских офицеров в Афганистане. Как утверждает подозреваемый, в нескольких местах заложены бомбы. Пока неясно о вооружении мужчины.

Президент США Джо Байден проинформирован о произошедшем. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Губернатор Техаса Грег Эбботт, а также сенаторы от Техаса Тед Круз и Джон Корнин сообщили, что также наблюдают за ситуацией.

Напомним, в начале января неизвестный взял в заложники несколько человек в отеле и конференц-центре Университета штата Индиана в Блумингтоне. Злоумышленник был вооружен автоматом.

Происшествия,Тед Круз,Джон Корнин,Джозеф Байден,ФБР,"Российская газета",
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