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27 минут назад

Захвативший заложников в Техасе отпустил одного человека

Захвативший заложников в синагоге американского города Колливилль в штате Техас отпустил одного человека.

Захвативший заложников в синагоге Техаса отпустил одного человека
Фото: depositphotos/Stringer_Image depositphotos/Stringer_Image

Об этом сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter. Как утверждают правоохранители, освобожденный заложник не получил ранений. Кроме того, он не испытывает потребности в помощи медиков. "Мужчина &lt;...&gt; вскоре воссоединится с семьей", – отметили в полиции. Инцидент случился ранее на улице Плезант Ран. Неизвестный взял в заложники прихожан синагоги.Как пишут СМИ, мужчина требует отпустить из тюрьмы свою сестру, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

По информации телеканала CNN, за сложившейся ситуацией следят в Белом доме. Кроме того, на месте происшествия находятся представители ФБР.

Происшествия,ФБР,
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