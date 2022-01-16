Захвативший заложников в синагоге Техаса отпустил одного человека

Об этом сообщает местная полиция в своем аккаунте в Twitter. Как утверждают правоохранители, освобожденный заложник не получил ранений. Кроме того, он не испытывает потребности в помощи медиков. "Мужчина <...> вскоре воссоединится с семьей", – отметили в полиции. Инцидент случился ранее на улице Плезант Ран. Неизвестный взял в заложники прихожан синагоги.Как пишут СМИ, мужчина требует отпустить из тюрьмы свою сестру, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.