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1 час назад

Из «Гнесинки» украли аккордеон почти за миллион рублей

Из «Гнесинки» украли аккордеон стоимостью около миллиона рублей. Об этом в субботу, 15 января, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из «Гнесинки» украли аккордеон почти за миллион рублей
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По имеющимся данным, в четверг, 13 января, в ОВД «Арбат» поступила информация о хищении личного имущества из здания на улице Поварской в столице. Указанный адрес совпадал с месторасположением Российской академии музыки имени Гнесиных. Заявитель сообщил, что накануне оставил там свой аккордеон стоимостью 900 тысяч рублей, а вернувшись на следующий день, не обнаружил инструмента на месте. Началась проверка по данному факту.

Спустя два дня в Москве задержали подозреваемого в хищении аккордеона мужчину 1997 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в столичном ТЦ мужчина украл духи и угрожал охраннику «гранатой».

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