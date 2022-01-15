Белоруссию накрыла сильная метель. Из-за порывов ветра транспортная и другая инфраструктура республики серьезно пострадала — непогода уронила линии электропередачи и расстроила движение железной дороги. О последствиях урагана сообщает МЧС республики.

Сила ветра в Белоруссии достигла 25 метров в секунду. Он срывает кровли домов, опрокидывает деревья и рекламные щиты, сдуло несколько прицепов. Фотографии из республики позволяют сделать вывод о том, что в Белоруссии пострадало десятки автомобилей. На городской площади в Несвиже сдуло главную новогоднюю елку, видео опубликовал Telegram-канал «Работаем с Пушкиным!».