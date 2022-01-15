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41 минуту назад

Появилось видео последствий смертельного ДТП на Киевском шоссе в Петербурге

Появилась видеозапись последствий аварии, которая сегодня рано утром произошла на Киевском шоссе. Записью с «Петербургским дневником» поделились очевидцы.