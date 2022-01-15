Появилось видео последствий смертельного ДТП на Киевском шоссе в Петербурге

Появилась видеозапись последствий аварии, которая сегодня рано утром произошла на Киевском шоссе. Записью с «Петербургским дневником» поделились очевидцы.Напомним, ДТП произошло 14 января около шести часов утра. По предварительным данным, автомобиль Skoda Octavia врезался в «УАЗ Патриот». После этого пассажирка иномарки вышла из машины на проезжую часть и ее тут же сбил автомобиль Nissan Qashqai.От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. 36-летнему водителю автомобиля Skoda понадобилась помощь медиков: его доставили в больницу в тяжелом состоянии.Авария стала причиной внушительной пробки. По факту случившегося полиция проводит проверку.