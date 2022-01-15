На лестничной клетке общежития в Кисловодске найдено тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Еще утром мама привела его к няне, которой не оказалось дома — ребенка оставили ее сожителю. Предположительно, он выпил и зарезал подопечного. Соседка рассказала, что слышала «истерический крик» ребенка. Полицейским при задержании подозреваемый заявил, что он «царь и бог и должен был это сделать».

В Кисловодске 54-летний мужчина убил полуторагодовалого ребенка. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что родители ребенка регулярно приводили к его к няне – сожительнице подозреваемого. Женщина проживала в комнате общежития, на лестничной клетке которого нашли тело малыша.

На сайте СУ СК по Ставропольскому краю отмечается, что убитого ребенка нашли утром 15 января.

"По данному факту в следственном отделе по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.

Там также утверждается, что "преступление было раскрыто по "горячим следам". "Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 54-летний местный житель", – рассказали в СК.

Мужчину отыскали на другом конце города – в квартире его матери, пишет Telegram-канал Shot. Он пытался скрыться, но его поймали и доставили в отделение полиции. Сообщается, что при себе у него был нож.

Полицейским подозреваемый заявил, что он "царь и бог и должен был это сделать".

СМИ отмечают, что допросить мужчину пока не получилось, потому что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ТК Рен ТВ

По данным журналистов, мужчину зовут Вячеслав Сербин и он якобы болен эпилепсией. Накануне он ушел из дома и пропал. Сожительница пыталась его найти, даже привлекла соседа к поискам. Когда Вячеслава привели домой, он был "агрессивным, ругался и кричал", добавляется в посте. Женщина испугалась и ушла ночевать к соседу.

Следствие считает, что утром семья привела ребенка к няне. По данным источника 5-tv.ru, женщины в комнате не оказалось. Тогда родители решили оставить малыша с ее сожителем.

Telegram-канал Shot пишет, что родители ребенка, вероятно, не знали, что няни нет дома. Утром они встретили в подъезде Вячеслава, он вызвался довести ребенка до квартиры, заявив, что его сожительница дома. Родители доверили Сербину, ранее проблем с ним не замечалось.

По данным 5-tv.ru, оставшись наедине с подопечным, подозреваемый выпил алкогольный напиток. Предполагается, что после этого он напал на ребенка и зарезал его.

Тело малыша на лестничной клетке нашли соседи, они обратились в полицию. На теле ребенка нашли девять ножевых ранений.

Как утверждает Shot, няня ребенка представлялась как Алина, хотя на самом деле является Еленой. Она скрыла от родителей малыша, что была судима за кражу по ст. 158 УК РФ.

Соседи пары рассказали Telegram-каналу, что никогда не замечали за ними ничего странного. Вячеслав был с ними вежливым, не шумел. "Семья нормальная со стороны", - отмечает местная жительница.

По ее словам, Елена всем говорила, что ребенок - ее племянник, скрывая, что подрабатывает няней.

"Слышно было. До восьми еще, без двадцати восемь. Ребенок кричал. Такой был истерический крик прям. Ну, думаю, мамка привезла ребенка и он плачет за мамой. Про такое [убийство] мы даже не подумали. Ну как мы вообще могли подумать, что такое может в наше время быть вообще у нас", - рассказала соседка.

Она рассказала, что ее супруг видел Вячеслава на улице.

"Он ходил как чумной и какие-то стихи читал. Я, говорит, к богу обращаюсь. Ну, короче, какой-то был невменяемый", - поделилась соседийстве ребенка.

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.