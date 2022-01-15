Раскрыты подробности гибели россиянки в Казахстане

Россиянка Мария Ким, которая погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, пишет РИА Новости.

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«Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о ножевых ранениях, указанные в публикации СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее о гибели Ким в ходе протестов в Казахстане сообщило посольство России. По информации СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры пытались ограбить помещение.