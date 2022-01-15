В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
32 минуты назад

Названа причина смерти погибшей в Казахстане россиянки

Россиянка Мария Ким, которая погибла в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, пишет РИА Новости.

Раскрыты подробности гибели россиянки в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о ножевых ранениях, указанные в публикации СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее о гибели Ким в ходе протестов в Казахстане сообщило посольство России. По информации СМИ, ее семь раз ударили ножом и добили контрольным выстрелом в голову, когда она закрывала кофейню. Мародеры пытались ограбить помещение.

Зюганов сообщил о тревожном сигнале от Казахстана

Протесты в Казахстане начались 2 января в связи с ростом цен на сжиженный газ. В результате экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства и ухода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.

Происшествия,Нурсултан Назарбаев,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители