Смерть от рук мародеров: что известно о жестоком убийстве россиянки в Казахстане

Посольство России в Казахстане направило запрос в правоохранительные органы страны по поводу гибели во время протестов гражданки России Марии Ким. Об этом говорится в сообщении посольства во «ВКонтакте».

Дипломатическое представительство заявило, что обстоятельства трагедии должны быть тщательно и всесторонне расследованы.

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В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В. Ким покидала место своей работы



Посольство России в Казахстане

В своем заявлении оно также выразило надежду, что личности убийц будут установлены, а они сами будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона. Посольство выразило соболезнования родным и близким погибшей.

Генконсульство связалось с матерью погибшей и обратилось к руководству Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Также дипломаты прорабатывают вопрос об оказании семье Ким материальной помощи.

Россиянку зарезали и добили выстрелом в голову

Подробности гибели женщины привел Telegram-канал Mash. По данным канала, 26-летняя россиянка Мария Ким работала администратором кофейни в казахстанском Таразе (Жамбылская область). Сотрудники заведения просили владельца выслать за ними машину, однако он отказался. Когда Ким закрывала кофейню, к ней подошли неизвестные и семь раз ударили ножом, после чего выстрелили в голову. Уточняется, что злоумышленники хотели ограбить заведение.

«RT на русском» сообщает, что у погибшей осталось трое детей. Как рассказала RT родственница ее мужа, дочери восемь лет, среднему ребенку (мальчику) — семь, младшему — четыре года. Мария переехала в Казахстан из Екатеринбурга и работала в кафе. Родственница мужа описала описала ее как добрую и отзывчивую девушку. Также погибшую охарактеризовала и ее знакомая Амина Мурзкаева, с которой поговорила «Лента.ру». Еще одна знакомая Марии Лилия Смольянова рассказала, что женщина посещала местный клуб немецкой молодежи Juwel, иногда проводила различные мероприятия и кружки для детей.

Власти Казахстана заинтересованы в быстром поиске виновных

В этом сошлись опрошенные «Лентой.ру» эксперты. Социолог и политтехнолог Петр Милосердов считает, что власти Казахстана постараются достаточно оперативно установить виновных — настоящих или мнимых — и наказать их. При этом эксперт уверен, что Россия не будет давить на Казахстан в вопросе проведения расследования.

Расследование проведут исходя из мотива «не усложнять отношения с Москвой»



Петр Милосердов

социолог и политтехнолог

С Милосердовым согласен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он также призвал власти Казахстана сделать «большие и серьезные» выводы из случившегося в вопросах проводимой ими внешней и внутренней политики. Мендкович также подчеркнул, что насилие в отношении мирных людей часто происходило во время протестов. В пример он привел множество погибших во время случаев мародерства, насилие в отношении стражей порядка, прохожих, убитых рикошетами и шальными пулями во время перестрелок протестующих с армией.

К сожалению, это часть трагического этапа в истории современного Казахстана



Никита Мендкович

глава Евразийского аналитического клуба

Однако Мендкович уверен, что Россия будет настаивать на максимально честном и объективном расследовании этого дела и окажет влияние на казахстанских правоохранителей.

В ходе беспорядков погибло более 160 человек

9 января МВД Казахстана сообщило, что в стране за время беспорядков погибли 164 человека, в том числе 103 — в Алма-Ате. В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской — десять человек, в Алматинской — восемь. 8 января также сообщалось о гибели 22-летнего гражданина Израиля во время протестов. Левана Когеашвили, приехавшего к родителям на новогодние праздники, убили в Алма-Ате. Ведомство отмечает, что эти данные не окончательные.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. В разных регионах участники беспорядков захватили и подожгли несколько правительственных зданий.

Брат россиянки Марины Ким, погибшей во время беспорядков в Казахстане, рассказал «Газете.Ru», что девушка работала в кафе около дома. Он отметил, что, по словам отца Марины, ее застрелили в упор.

«Со слов ее отца, она возвращалась домой, и ее застрелили в упор в Казахстане, в Таразе. Там отец у нее живет. Она там работала и училась. Я помню, что она вроде на банковское дело училась, в последнее время работала в кафе прямо недалеко от дома, 50 метров от дома», — сказал он.

Учительница погибшей от рук мародеров в Казахстане россиянки Марии Ким Людмила Степанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что девушка после школы уехала из России в Казахстан к отцу, который там живет. По ее словам, Мария Ким была отзывчивой и ответственной.

«Мария моя ученица. Добрая отзывчивая, ответственная девочка. Спортсменка. Умница в учебе. У нее папа из Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там же познакомилась со своим мужем. Приезжала к нам, гостила, оформляла детские пособия. Потом вроде ее бросил муж и не появлялся почти год до трагедии», — сказала она.

Степанова добавила, что, по словам родственников Марии Ким, в день трагедии она «шла с работы с тортиком в руках для детей, и не дошла 30 метров до дома».

Полиция Алма-Аты продолжает поиски семи человек, которые пропали в городе в дни массовых беспорядков. Ещё 15 горожан, прежде числившихся в разыскных списках, уже нашли, сообщает Telegram-канал «Алматинская трагедия», который создали в Казахстане для распространения официальной информации.

С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшие. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных семи человек устанавливается. По всем случаям заведены разыскные дела, проводятся оперативные поисковые мероприятия, — подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что обращаться по пропавшим в Алма-Ате горожанам следует в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.

Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане из-за беспорядков, составляет порядка 103,7 млрд тенге (более 240 млн долларов), из которых на Алма-Ату приходится 102 млрд тенге, сообщила Национальная палата предпринимателей.

В ведомстве отметили, что предприниматели Актюбинской и Мангистауской областей начали сообщать о понесенных убытках от мародеров, передает «Интерфакс».