Миллионные взятки: подробности дела бывшего генерал-майора Кобана

Начальнику радиотехнических войск ВКС РФ Андрею Кобану грозит до 15 лет колонии. Его обвинили в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники и арестовали. Кобан свою вину отрицает, в НИИ от комментариев отказались. Источник «Газеты.Ru» пояснил, что генерал-майор направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно этого института. В конце 2021 года гендиректора предприятия сменили по решению Совета директоров.

Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ Андрея Кобана арестовали — ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Генерал-майора обвиняют в получении взятки 5 млн рублей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС.

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«Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев.

Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

Как передает корреспондент агентства из зала суда, Кобан снят с занимаемой должности.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил», — сказал сам обвиняемый в ходе заседания.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Соответствующая статья предусматривает, что инкриминируемые генерал-майору деяния наказываются «штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет), или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет (со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или без такового).

Суть дела

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Газете.Ru» о сути претензий к арестованному начальнику радиотехнических войск ВКС России.

«Кобан направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно нижегородского НИИ. Но дело в том, что радиотехнические войска получали, к примеру, какой-нибудь аппарат за 1,5 млрд руб. из Нижнего Новгорода, а в то же время на рынке подобная система стоила 500 млн руб. Причем обе системы были с одинаковыми характеристиками и условиями поставки», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что коллеги и сотрудники характеризуют генерал-майора как «инициативного и ответственного работника».

Новые эпизоды

Между тем, в его деле могут появиться и новые эпизоды.

«Пока следствие в самом начале. Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды», — сообщил представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков.

Кобан не признал себя виновным, следует из материалов дела.

При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако его причастность к взятке, по версии следствия, подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Суд ранее наложил обеспечительный арест на имущество генерал-майора.

Что такое «ННИИРТ»

Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, который упоминается в этом уголовном деле, основан 30 сентября 1947 года как Специальное конструкторское бюро Горьковского завода №197 им. В.И. Ленина. Основное направление деятельности организации — создание радиолокационных станций и комплексов в интересах заказчика с использованием современных инновационных технологий.

Интересно, что в конце прошлого года там сменился гендиректор (фигурирует в деле Кобана как взяткодатель). До 24 ноября эту должность занимал Григорий Егорочкин.

«Пресс-служба АО «ФНПЦ «ННИИРТ» информирует, что с 24 ноября 2021 года решением Совета директоров новым генеральным директором назначен Тюлин Валерий Евгеньевич. Егорочкин Григорий Алексеевич прекратил полномочия гендиректора АО «ФНПЦ «ННИИРТ» в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ», — отмечается в сообщении.

Указанная статья ТК предусматривает, что трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с принятием соответствующего решения «уполномоченным органом юрлица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом)». Сменивший Егорочкина на посту гендиректора Валерий Тюлин родился 26 июня 1970 года в селе Новое Ликеево Кстовского района Горьковской области. В 1992-м окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище.

От комментариев в пресс-службе института отказались, переадресовав вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в головную организацию — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Там, в свою очередь, пояснили, что «до окончания следственных действий комментариев не дают».

Бывший начальник радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майор Андрей Кобан отправлен в СИЗО-1 "Матросская Тишина". Об этом сказано в публикации "Газеты ОНК" - официального печатного органа Общественных наблюдательных комиссий.

"Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем об условиях его содержания", - написано в газете.

Новый эпизод появился в деле бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова - его считают причастным к хищению 700 тыс. рублей при реконструкции 11 башен московского Кремля. Об этом сказано в материалах дела, оглашенных в 235-м Гарнизонном военном суде, где идет слушание дела по существу.

"Будучи сотрудником управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Голохвостов имел контрольно-распорядительные полномочия в отношении подрядчиков, выполняющих работы по госконтракту с ФСО. Пользуясь своим положением, он потребовал от ООО "Петербургский Ренессанс", которое занималось реконструкцией объектов культурного наследия, взятку в размере 700 тыс. рублей. В случае невыполнения своих требований он угрожал создать помехи в приемке и согласовании работ по реконструкции 11 башен московского Кремля", - зачитал представитель Главной военной прокуратуры Олег Бойко текст обвинительного заключения.

Как сказано в материалах дела, в 2018 году, совершая преступление, Голохвостов встретился с руководителем ООО "Петербургский Ренессанс" Иваном Оренчуком в Александровском саду и получил от него часть денег. За это ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее сообщалось, что Голохвостов обвиняется в получении взятки в 20 млн рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огареве. По версии следствия, эти деньги офицер ФСО потребовал от бывшего директора компании "Стройфасад" Дмитрия Торчинского за то, чтобы не придавать значения нарушениям в ходе постройки дома приемов, гаража, спортзала, котельной в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.

Сам Голохвостов вину в этих преступлениях не признал. По его словам, Торчинский и Оренчук давно питали личную неприязнь к нему и оговорили, следствием чего и стало возбуждение в отношении него уголовных дел.

Другие уголовные дела

Это не первое уголовное дело, связанное с реконструкцией Ново-Огарева. Так, в марте 2017 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах на объектах резиденции президента. Его фигурантами являются глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко (ранее осужден по делу о контрабанде алкоголя), бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин и бывший гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие полагает, что организатором хищений был Михальченко. В настоящее время дело рассматривается судом.

Пресненский суд Москвы арестовал до 23 февраля 2022 года следователя столичного главка МВД Магомеда Тагирова. Ранее его задержали по подозрению в вымогательстве взятки в $3 млн (около 220 млн рублей). За эту сумму полицейский обещал закрыть уголовное дело об обналичивании денег. Тагирова задержали неподалёку от его работы при получении 3 млн рублей. Также по делу задержан совладелец Чайного дома Леонид Венжик.

По информации «Рен-ТВ», Тагирова задержали сотрудники ФСБ у здания главного следственного управления столичного главка МВД. В этот момент следователю передали часть взятки в размере 3 млн рублей.

Вместе со следователем задержали совладельца Чайного дома на Мясницкой улице Леонида Венжика. Последнему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. 25 декабря Пресненский суд Москвы отправил Тагирова и Венжика в СИЗО до 23 февраля.

В субботу стало известно, что в Московской области задержали начальника судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы по региону, а также контактировавшего с ним коммерсанта. Оба подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

По данным Главного следственного управления СК по Московской области, размещенным на сайте главка, следователь второго управления ГСУ СК России по Московской области по материалам, поступившим из Управления "М" ФСБ России по Московской области, возбудил уголовное дело в отношении начальника ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации. Они подозреваются в получении и даче взятки. То есть могут попасть под действие пункта "в" части 5 статьи 290 и пункта "б" части 4 статьи 291 Уголовного кодекса РФ.

По имеющейся у правоохранителей информации, начальник противопожарной службы Подмосковья получил от бизнесмена взятку в размере 450 тысяч рублей за положительное заключение по проведенной в коммерческой организации проверке. "В настоящее время подозреваемые задержаны. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в следственном главке СК по Московской области.

Фамилии задержанных там не разглашают. Однако, по информации ТАСС, начальником испытательной пожарной лаборатории Подмосковья является Сергей Щекин.

Сотрудники Минобороны стали фигурантами уголовного дел, сообщили в СК и добавили, что военными следователями возбуждено уголовное дело о взятке "за содействие при исполнении госконтракта".

Сообщается, что 517-м военным следственным отделом СК возбуждено и расследуется уголовное дело против ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

По мнению следствия, в апреле 2021 года у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денег за "создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного этой организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества".

7 декабря генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей.

Лопатин был задержан. По ходатайству следователя суд отправил его под домашний арест.

Советский районный суд Казани вынес решение о домашнем аресте начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по Татарстану. Сотруднику ведомства инкриминируются два эпизода взятки за помощь в заключении контрактов на поставку оборудования.

Полицейского задержали 12 января сразу после возбуждения уголовного дела. По данным следствия, незаконные вознаграждения в размере 75 тысяч рублей и 100 тысяч рублей он получил от гендиректора одной коммерческой организации. Деньги передавались в ноябре-декабре 2019 года и декабре 2020-го - январе 2021-го.

Заседание по избранию меры пресечения, отмечает "Татар-информ", было частично закрыто для представителей СМИ, их попросили удалиться на время оглашения материалов следствия.

Ходатайство о домашнем аресте было подано, поскольку обвиняемый сотрудничает со следствием и частично признал вину. По словам следователей, мера, связанная с ограничением свободы, вызвана тем, что фигуранту известные данные свидетелей, некоторые из которых являются его непосредственными подчиненными.

В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперативного дежурного отдела полиции №9, которого обвиняют в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, сотрудник МВД на рабочем месте получил от мужчины, доставленного в отдел полиции, 30 тысяч рублей и автомобиль марки Toyota стоимостью 185 тысяч рублей. За эту взятку полицейский обещал задержанному, находящемуся в России нелегально, урегулировать вопрос о его депортации на родину. После этого обвиняемый переоформил машину на знакомого, но ездил на ней сам.

Коррупционное преступление выявили сотрудники службы собственной безопасности МВД. На допросе полицейский признал свою вину, после чего он был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время он находится под домашним арестом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и оно пойдет в суд для рассмотрения по существу.

Президент России Владимир Путин потребовал от работников прокуратуры твердых действий в борьбе с коррупцией и экстремизмом.